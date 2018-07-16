Украина

В Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрировано жалобу на главу секретариата комитета ВР по вопросам безопасности и обороны Татьяну Блистив относительно попытки кражи 75 тыс. гривен у помощника депутата Сергея Пашинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Национальной полиции.

Согласно информации издания, сведения в ЕРДР были внесены еще 9 июля по ч 1.ст.15 (Покушение на преступление) и ст. 190 (Мошенничество).

Сотрудницу секретариата ВР подозревают в попытке кражи денег у помощника Пашинского.

«В период с середины сентября по декабрь 2017 года Тетяга Блистив пыталась путем мошенничества завладеть денежными средствами в сумме 75 тыс. гривен, принадлежащие Соломченко (Олег Соломченко — помощник Пашинского на общественных началах — ред.)»,— указано в жалобе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уголовное производство в отношении председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Согласно опубликованной информации, в отношении депутата есть заявление секретаря возглавляемого им комитета Татьяны Блыстив, в которой чиновница утверждает, что 4 июля этого года Пашинский угрожал ей и ее семье убийством.

На фото: Сергей Пашинский