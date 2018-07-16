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Туринская плащаница — художественная подделка, — ученые (фото)
Остатки крови на Туринской плащанице не являются настоящими. К такому выводу пришли специалисты из университета Ливерпуля (Великобритания) и итальянского Комитета по расследованию псевдонаучных утверждений, сообщает Science Alert.
Ранее считалось, что кровь на плащанице вытекла из ран Иисуса Христа после его смерти. И хотя радиоуглеродный анализ показывал, что сама плащаница, датирующаяся 1260−1390 годами нашей эры, никак не могла принадлежать Христу, выдвигалось предположение, что по следам крови можно выяснить детали пыток и последующего распятия того, кто был в нее завернут.
Для опровержения этой гипотезы ученые провели эксперимент. При участии живых людей, используя манекены и донорскую кровь, они выясняли, как будет течь кровь из различных ран. В итоге оказалось, что кровь на плащанице могла появиться лишь в том случае, если на тыльной стороне ладони и вдоль предплечья она текла под разными углами, что невозможно, если тело находится в лежачем положении. Помимо того, рана от копья должна была оставить сплошное кровавое пятно, а вместо этого на полотне лишь следы небольших потеков.
Так или иначе, но ученые полагают, что туринская плащаница может быть художественной подделкой, которая в XIV веке использовалась для «иллюстрации» казни Иисуса Христа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сенсационной находке археологов в Египте.
Фото в тексте Borrini & Garlaschelli/Journal of Forensic Science
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