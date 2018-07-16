Нацбанк передал столичному метрополитену весь тираж металлических гривен

Деньги

— Нумизматы должны знать — при покупке жетона сдача выдается новыми металлическими монетами номиналом 2 гривни, — сообщила советник руководителя Киевского метрополитена Наталья Макогон. - Мы забрали у Нацбанка весь тираж! А для тех, у кого с чувством юмора так себе, добавлю: в Нацбанке еще дочеканят необходимое количество монет, чтобы заменить старые бумажные банкноты.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 14 июля в столице ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте (в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке (стоимость одной поездки 8 гривен).

Сейчас при пополнении бесконтактной карточки метро на 10−19 поездок стоимость одной обойдется в 7,70 грн, от 20 до 29 — в 7,40 грн, от 30 до 39 — 7,10 грн, от 40 до 49 — 6,80, а 50 — в 6,50 грн. При трансакции на 50 поездок каждая будет стоить 6,50 грн, и этот запас можно растянуть на год, а срок действия карточки продлевается при каждом проходе через турникет.

В связи с введением новых тарифов в метро синие жетоны заменили на зеленые. До конца июля пассажирам могут обменять старые жетоны (приобретенные до изменения тарифа) на новые в кассах без доплаты (один старый на один новый). Обмен большего количества жетонов осуществляется на станциях «Дарница» (вестибюль № 2), «Дорогожичи», «Майдан Незалежности», «Политехнический институт». В августе пассажирам предоставляется возможность обменять (на указанных станциях) ранее приобретенные жетоны на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с доплатой.

На месяц проездной в метро стоит 610 грн, на два вида транспорта (наземный+метро) на 46 поездок — 570 грн, а такой же, но уже на 62 поездки — 670 грн.

Параллельно с действующими проездными в метро внедряются новые, которыми можно пользоваться с момента активации: 10 поездок рассчитаны на пять дней (стоимостью 75 грн), 14 поездок на 7 дней — 104 грн, 30 поездок на 15 дней — 210 грн. Такими проездными удобно пользоваться гостям столицы.

Билетами и жетонами, ранее приобретенными пассажирами для проезда в городском пассажирском транспорте, разрешается пользоваться до конца июля. Также действительны на текущий месяц месячные проездные и пополненные ранее пластиковые бесконтактные карточки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 13 июля из-за предстоящего повышения цен на проезд в метро Киева наблюдался коллапс: возле касс скопились огромные очереди.