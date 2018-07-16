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Украина

Ан-178 продемонстрировали на Farnborough Airshow-2018 (фото, видео)

20:19 16 июля 2018   57
Ан-178
Инф. «ФАКТОВ»

Новейший украинский военно-транспортный самолет Ан-178 ГП «Антонов» совершил демонстрационный полет на международной авиакосмической выставке Farnborough Airshow-2018, которая открылась в Британии 16 июля.

Кроме того, как сообщила компания в Facebook, на Farnborough-2018 состоялись переговоры с делегацией компании Turkish Aerospace Industry (TAI) по проекту создания СП для разработки, создания и испытания транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-188.

Ан-178 — ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет, разработанный ГП «Антонов». Он разработан на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148−200), который адаптировали к военной службе.

Выставка Farnborough проходит в Британии каждые два года, в 2018 году она будет продолжаться по 22 июля.

Напомним, ранее в ГП «Антонов» объяснили, почему РФ не сможет выпускать легендарные «Русланы» самостоятельно.

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