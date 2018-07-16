Гассиев опасается боя с Усиком

Спорт

Уже на этой неделе, в субботу, 21 июля, пройдет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком (14 побед, 11 из них — нокаутом) и Муратом Гассиевым из России (26 побед, 19 из них — нокаутом).

Боксеры уже покинули свои тренировочные лагеря (наш боксер готовился к бою на родине, в Конча-Заспе, а соперник разбил лагерь в США) и отправились в Москву, где будут проходить последние приготовления к предстоящему бою. Правда, улажены далеко не все организационные вопросы.

«Российская сторона включает дурака, когда говорит, что не понимает наших претензий. Большинством бытовых вопросов мы занимаемся самостоятельно, то же самое касается и вопроса безопасности, который мы не могли доверить кому-либо. Надеемся, что здравый разум победит», — сообщил в комментарии Xsport промоутер украинского чемпиона Александр Красюк.

Поделился своими ожиданиями и Гассиев.

«В первую очередь, я ожидаю как всегда тяжелого поединка. Нужно быть готовым ко всему и перестраиваться по ходу боя. Я, конечно, знаю сильные стороны Усика, а что я смогу противопоставить этому — покажет только наше противостояние. И мой тренер, и я понимаем, что с каждым новым боем противники у меня только сильнее. Если не учитывать турнир, то Усик и так считался лидером рейтинга в нашем весе, а его выход в финал турнира лишний раз доказал всю обоснованность того, что он стоит во главе него. Так что я уверен, что сейчас меня ждет самый сильный соперник за всю мою карьеру», — передает слова россиянина пресс-служба Федерации бокса страны.

А вот Усик излучает уверенность, поделившись рецептом возможного успеха.

«Я просыпался в 4:50 каждое утро и пытался зажечь себя. Мне нравится тяжело тренироваться. Мне нравится давление, верите? Может быть, я немного безумен. На спарринги мы искали парней того же стиля, что и Гассиев. Это важно. Когда они работают так же, как и Мурат, то это помогает нарабатывать определенные комбинации против него. Самое важное в тренировках — дисциплина. Это один из самых важных компонентов, чтобы достичь высот. Дисциплина бьет все», — рассказал Александр в интервью Boxing Scene.

Напомню, что бой Александр Усик — Мурат Гассиев пройдет в московском спорткомплексе «Олимпийский». В Украине финал WBSS покажут по телеканалу «Интер», начало трансляции — ориентировочно в 23:00.