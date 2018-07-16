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В Москве арестовали активистку, пытавшуюся сорвать финал ЧМ-2018 (фото, видео)
Хамовнический районный суд постановил арестовать на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая устроила акцию во время финального матча ЧМ-2018. Об этом в Twitter сообщил издатель российской «Медиазоны» Петр Верзилов.
Выступая в суде, активистка рекомендовала всем присутствующим прочитать цикл Дмитрия Пригова «Апофеоз милицанера» и заявила, что попасть на стадион им помогла магия.
Тем временем в сети появилось видео допроса активистов группы в полиции сразу же после задержания, где полицейские сожалеют, что в стране не 37-й год.
Напомним, финальный матч ЧС-2018 пытались сорвать участники панк-группы Pussy Riot, которые требовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах и др.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”