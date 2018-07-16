В Москве арестовали активистку, пытавшуюся сорвать финал ЧМ-2018 (фото, видео)

Мир

Хамовнический районный суд постановил арестовать на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая устроила акцию во время финального матча ЧМ-2018. Об этом в Twitter сообщил издатель российской «Медиазоны» Петр Верзилов.

Выступая в суде, активистка рекомендовала всем присутствующим прочитать цикл Дмитрия Пригова «Апофеоз милицанера» и заявила, что попасть на стадион им помогла магия.

Тем временем в сети появилось видео допроса активистов группы в полиции сразу же после задержания, где полицейские сожалеют, что в стране не 37-й год.

Напомним, финальный матч ЧС-2018 пытались сорвать участники панк-группы Pussy Riot, которые требовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах и др.