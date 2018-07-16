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Мир

После встречи с Путиным Трампа обвинили в предательстве интересов США

22:00 16 июля 2018   195
Путин и Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан выдвинул президенту США Дональду Трампу обвинение в измене. Поводом стали заявления Трампа на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление Бреннан сделал в Twitter.

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки виходит за границы понятия «особо тяжких преступлений и поступков. Это не что иное, как измена. Мало того, що комментарии Трампа имбецильные, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?», — написал Бреннан.

Напомним, на пресс-конференции Путин сделал не менее скандальное заявление о том, что они с Трампом не доверяют друг другу.

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