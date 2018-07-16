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Происшествия

Дешевый наркотик вместо кокаина: стала известна причина смерти иностранцев в одесской гостинице

22:03 16 июля 2018   455
кокаин
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Двое молодых мужчин — граждан Эстонии были обнаружены мертвыми в номере мини-отеля на улице Генуэзской в Одессе, сообщила пресс-служба регионального главка Нацполиции. По предварительным данным, эстонцы, вероятнее всего, отравились наркотическим веществом, которое употребляли одновременно с алкогольным напитком.

Третий иностранец (тоже эстонец), который был вместе с погибшими, госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным полиции, именно благодаря ему стало известно о ЧП.

По данным информированного источника в правоохранительных органах, накануне случившегося мужчины, приехавшие в Одессу 14 июля, отдыхали в ночном клубе «Итака» в курортной Аркадии. Там наркодилер продал им под видом кокаина то ли амфетамин, то ли дешевый наркотик, который называют «солью».

В комнате погибших полицейские обнаружили несколько бутылок пива и шампанского, пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, скрученную в трубочку купюру со следами наркотического вещества и несколько пустых упаковок от лекарства, усиливающего сексуальную потенцию.

По информации полиции, в связи с инцидентом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства ЧП, проводятся следственные действия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июля в киевском аэропорту «Борисполь» правоохранители перехватили партию кокаина стоимостью около миллиона долларов.

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