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Дело Бубенчика: запрет на выезд активиста Евромайдана за границу продлен на два месяца
Печерский районный суд Киева продлил до 15 сентября меру пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве двух сотрудников спецподразделения «Беркут». По словам адвоката Леси Кляровской в комментарии «Українським новинам», Бубенчик должен являться к следователям по первому требованию и сдать загранпаспорт.
По ее словам, судебное заседание состоялось на прошлой неделе.
Расследование уголовного производства по убийству бойцов «Беркута» еще не завершено.
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17 мая суд отказался избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Бубенчику и передал его на поруки депутатов Верховной Рады.
Прокуратура сообщила активисту подозрение по ст. 348 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») Уголовного кодекса, при этом с него снято подозрение по ст. 115 («Умышленное убийство»).
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