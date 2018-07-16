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Украина

Дело Бубенчика: запрет на выезд активиста Евромайдана за границу продлен на два месяца

22:40 16 июля 2018   162
Иіван Бубенчик
Инф. «ФАКТОВ»

Печерский районный суд Киева продлил до 15 сентября меру пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве двух сотрудников спецподразделения «Беркут». По словам адвоката Леси Кляровской в комментарии «Українським новинам», Бубенчик должен являться к следователям по первому требованию и сдать загранпаспорт.

По ее словам, судебное заседание состоялось на прошлой неделе.

Расследование уголовного производства по убийству бойцов «Беркута» еще не завершено.

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17 мая суд отказался избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Бубенчику и передал его на поруки депутатов Верховной Рады.

Прокуратура сообщила активисту подозрение по ст. 348 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») Уголовного кодекса, при этом с него снято подозрение по ст. 115 («Умышленное убийство»).

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