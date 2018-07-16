В Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали россиянку

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В Министерстве юстиции США заявили, что в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России задержана российская гражданка Мария Бутина. Об этом сообщает телеканал ABC.

MORE: Maria Butina, Russian gun rights activist who has cultivated ties to the National Rifle Association, was arrested and charged with conspiracy. https://t.co/TfmL1sPh5q — ABC News (@ABC) 16 июля 2018 г.

Отмечается, что Бутина была задержана 15 июля

«Согласно обвинительному заключению, с 2015 года и до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица правительства России… Данное российское лицо находится под санкциями Минфина США», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что россиянке может грозить до пяти лет тюрьмы по статье «Сговор с целью работы в качестве агента иностранного правительства». Суд по ее делу состоится 18 июля.

По данным следствия, начиная с 2015 года и как минимум до февраля 2017 года Бутина работала по указанию высокопоставленного российского чиновника, который был членом парламента РФ, а затем начал работать в Центральном банке России. В апреле 2018 года он попал под американские санкции. Отмечается, что этот чиновник и Бутина предпринимали усилия для того, чтобы она действовала в качестве российского агента, «развивая отношения с людьми в США и проникая в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации».

Кроме того, в сообщении говорится, что Бутина жила в США по студенческой визе, не сообщив американским властям, что действовала как российский агент.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госдепе США отреагировали на фейковые сообщения российских СМИ о якобы неисправности переданных Украине ПТРК «Джавелин», назвав эту информацию «пропагандой наихудшего сорта».