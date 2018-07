В Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали россиянку

В Министерстве юстиции США заявили, что в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России задержана российская гражданка Мария Бутина. Об этом сообщает телеканал ABC.

MORE: Maria Butina, Russian gun rights activist who has cultivated ties to the National Rifle Association, was arrested and charged with conspiracy. https://t.co/TfmL1sPh5q