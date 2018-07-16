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Сотрудничество Украины с НАТО будет расширяться, — Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе подтвердил поддержку Украины и расширении сотрудничества с НАТО. Об этом глава государства сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
По словам Порошенко, в понедельник, 16 июля, он вместе с министром обороны был на международных учениях «Си Бриз» на боевых американских кораблях шестого флота.
«Мы встречались с главнокомандующим сил НАТО в Европе. Мы получили четкую позицию, что НАТО вместе с Украиной, сотрудничество с НАТО будет расширяться»,— сообщил Порошенко.
По его словам, за последние четыре года Украина очень приблизилась ко вступлению в Альянс.
«Я могу подтвердить, двери в НАТО для Украины открыты. Вступление в НАТО зависит только от нас. Мы решительными шагами за последние четыре года приблизились к вступлению, проведя очень важные реформы»,— добавил президент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент заявил о том, что введение миротворцев на Донбасс поддержали все страны НАТО.
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