Порошенко объяснил, почему Путин постоянно вспоминает Украину

Украина

Президент России Владимир Путин во время совместного брифинга с американским лидером Дональдом Трампом завел разговор об Украине, так как этот вопрос «ему чешется». Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«То, что об этом (украинском вопросе — ред.) говорил Путин, то для меня это совершенно очевидно, что, оно ему чешется»,— добавил Порошенко.

От обратил внимание, что во время брифинга Трамп вообще не поднимал в числе неотложных тему Украины, так как разделяет, по его мнению, позицию нашей страны. И это косвенно подтвердил своим высказыванием Путин.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к России. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом… Для нас этот вопрос закрыт», — сказал российский президент.

Развивая тему Крыма, Петр Порошенко заявил о том, что дал дипломатам поручение подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН о статусе Крыма.

«Я дал поручение, чтобы наши дипломаты на следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН подготовили новую резолюцию ассамблеи по Крыму, чтобы остановить какие-либо инсинуации, спекуляции о статусе Крыма», — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявил о том, что главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе выразил поддержку Украине в расширении сотрудничества с НАТО.