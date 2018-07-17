О чем проговорились Путин и Трамп после саммита?

Мир

На пресс-конференции после саммита в Хельсинки из уст Трампа и Путина прозвучал ряд любопытных фраз, которые показали, что их действительно сильно интересует и волнует, что, возможно, они хотели бы скрыть, а к чему они равнодушны. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

Специалисты издания выбрали факты, о которых наблюдатели знали и раньше, но нечасто слышали от двух президентов лично.

Путин желал победы Трампа на выборах 2016 года

Несколько журналистов (не российских) задали подряд вопрос Владимиру Путину и наконец «дожали» его — да, он хотел, чтобы на выборах президента США победил республиканский кандидат Дональд Трамп. Но только потому, что тот говорил во время предвыборной кампании о нормализации отношений с Россией, объяснил российский лидер. Это соответствовало интересам России. По сути Кремль признал, что избрание Трампа отвечало его интересам.

Трамп допускает, что у России мог быть компромат на него

В момент, когда Владимир Путин разъяснял западным журналистам, что версия о том, что Москва имеет на Трампа нечто порочащее, — это «полный бред» и что ФСБ ни в коем случае не отслеживает передвижение и не собирает досье на каждого американского бизнесмена из тех сотен, которые постоянно бывают в России.

То есть что-то могло и быть. Когда мог бы наступить этот решающий момент для слива компромата, Трамп не пояснил.

Когда Владимир Путин разъяснял, что в момент приезда «просто миллиардера» Трампа в Москву в 2013 году он сам даже не знал об этом, некоторые наблюдатели расценили это как уход от прямого ответа. Тем более что Путин сам напомнил присутствующим, что служил в разведке.

О том, как сопровождались и вообще как стали возможны деловые поездки Дональда Трампа в СССР в 1987 году (когда КГБ никак не мог оставить американского бизнесмена без пристального внимания), а также в новую Россию в 1996−97 годах и крупных (но лопнувших) проектах его корпорации в России Путин ничего не сказал.

Путин не знает фамилии спецпрокурора Мюллера и путает его с Миллером

Расследование вмешательства российского государства в выборы президента (те самые, на которых Путин желал победы Трампу), которое более года ведет специально назначенный прокурор Роберт Мюллер, уже привело к арестам ближайших сподвижников Трампа и может грозить ему импичментом.

Однако российский президент продемонстрировал, что эти опасности никак его не волнуют, он даже не знает точно, кто ведет расследование и кто предъявил обвинения и ряду российских граждан, непосредственно приближенных к руководству страны. «Миллер, или как его — Мюллер», — сказал Путин, а во второй раз опять назвал прокурора «Миллером» (Алексей Миллер, как известно, это председатель правления «Газпрома»).

«Рашагейт»: как далеко продвинулось расследование в США

Но тут же российский президент сам начал обширно рассказывать об обвинениях США в адрес российской фирмы «Конкорд», которой руководит ресторатор Евгений Пригожин. Минюст США обвинил компанию и лично Пригожина во вмешательстве в американские выборы.

«Мы слышали обвинения в отношении фирмы „Конкорд“. Насколько мне известно, эта фирма наняла американских адвокатов, и все обвинения в ее отношении рассыпались в американском суде, — заявил Путин. — Вы посмотрите, что происходит в американских судах. Вот на что нужно опираться, а не на слухи».

Неясно, из чего президент России сделал вывод о том, что дело против «Конкорда» развалилось. В апреле этого года стало известно о том, что «Конкорд» действительно нанял юристов из-за обвинений в США. Однако по существу дело еще не рассматривали — пока стороны ведут спор о доступе к материалам дела. По ходатайству спецпрокурора Роберта Мюллера «Конкорду» ограничили возможность ознакомления с материалами дела по «рашагейту».

Вмешиваются ли офицеры ГРУ, названные по именам в новом обвинительном заключении команды Мюллера, в качестве просто частных лиц или от имени России, президент не сказал (но привычно заявил, что никаких доказательств «Миллер-Мюллер» не представил. Хотя 13 июля документы американской комиссии были обнародованы).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Порошенко объяснил, почему Путин постоянно вспоминает Украину.