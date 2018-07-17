Сийярто объяснил, почему Венгрии заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что отсутствие на саммите НАТО заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров альянса является результатом блокировки Венгрии, поскольку Киев «ничего не сделал» для изменений в пункт о языке в законе об образовании. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Мы решили блокировать все заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров на прошлой неделе»,— отметил Сийярто.

По словам чиновника, сейчас между странами «серьезный конфликт», поскольку Украина «абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и Европейского Союза».

Сийярто добавил, что переговоры продолжаются, однако «ничего не было сделано за почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании — ред.) в соответствии с международными ожиданиями». В случае, если Киев не выполнит указанных требований, Венгрия не будет поддерживать продвижение Украины в сторону Евросоюза и евроатлантического направления.

Также Сийярто выразил надежду, что Украина внесет изменения в «языковой пункт» в будущем, потому что у Будапешта «есть четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии и ЕС».

Напомним, что 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины «Об образовании», который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — государственном, английском, других официальных языках ЕС.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины «Об образовании». В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе «Об общем среднем образовании».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заседание комиссии Украина-НАТО, которое планировали провести 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето. В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.