Анфиса Чехова снялась в эротической фотосессии

Шоу-бизнес

Звезда российского шоу-бизнеса Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в соцсети Instagramоткровенную фотосессию, в которой снялась топлесс. Снимки были сделаны на греческом острове Крит на курорте Ираклион.

Здесь у бассейна пятизвездочного отеля телеведущая устроила настоящую эротическую фотосессию.

«Я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально. Гениальные художники восхваляли красоту женского тела, поэты, писатели, скульпторы, фотографы! Конечно, голого человека можно снять эстетично и порнографично! Впрочем как и картину… можно нарисовать красиво, а можно так, что и смотреть не захочется! Но, если любая нагота вызывает у вас отторжение, причину стоит поискать внутри себя!»— написала Чехова.

По словам Чеховой, обнаженное тело — прекрасно. При этом звезда призвала своих подписчиц последовать ее примеру и публиковать голые фото.

«Пошлость и распущенность только в глазах смотрящего, ведь каждый смотрит на себя и других через призму своих комплексов и внутренних запретов! Тело, которое мы носим-прекрасно!!! Нагота — божественна! Предлагаю начать любить себя без всяких НО и ЕСЛИ! Ведь так тяжело жить с тем, что самый близкий и единственно верный тебе человек, всю жизнь тебя стыдится и прячет под толщей нелепых одежд! Предлагаю ввести хештег #моеголоелето и выкладывать туда свои красивые обнаженные фото!» — заявила Чехова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошедших весной в РФ выборах Анфиса Чехова была среди представительниц российского шоу-бизнеса, которые намеревались присоединиться к Ксении Собчак в борьбе заа президентское кресло.