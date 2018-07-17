В Forbes назвали самую высокооплачиваемую знаменитость

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Американский боксер Флойд Мейвезер-младший признан самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes за последний год. Об этом говорится в статье на странице издания.

По версии Forbes, Мейвезер заработал $ 285 млн. На втором и третьем местах расположились актер Джордж Клуни ($ 239 млн) и модель Кайли Дженнер ($ 166,5 млн).

В топ-10 попали также футболисты Лионель Месси ($ 111 млн, восьмое место) и Криштиану Роналду ($ 108 млн, десятое место).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самый популярный человек на YouTube перебрался в украинский интернет.