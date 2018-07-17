Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала

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Министр по делам малого бизнеса и экс-глава штаба Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку. Причиной называют его СМС-переписку сексуального характера с двумя женщинами, пишет The Daily Mirror.

«Мне очень стыдно за свое поведение, вызвавшее неслыханные страдания моей жены и семьи, которым я обязан всем и глубоко смутила премьера и правительство, служить которым для меня было честью», — сказал он.

По данным издания, Гриффитс прислал две тысячи сообщений непристойного характера двум официанткам, а также предлагал им деньги за удовольствие.

«Я не пытаюсь оправдать свое поведение и буду искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось. Впоследствии я надеюсь получить прощение всех тех, кто доверяет мне и кого я так ужасно подвел»,— добавил глава ведомства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за несогласия членов Кабинета по Brexit.