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Конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным
Большинство конгрессменов от Демократической партии и отдельные представители Республиканской партии США раскритиковали встречу президентов страны Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки. Об этом передает CNN.
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В частности, спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что не сомневается в причастности России к вмешательству в президентске выборы в США в 2016 году.
«Нет сомнений в том, что Россия вмешивалась в наши выборы и продолжает делать попытки подорвать демократию в США и во всем мире. Нет никакого морального паритета между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношению к нашим основным ценностям и идеалам»,— заявил Райан.
Он также призвал президента Трампа учесть, что РФ не является союзником США.
В то же время сенатор-республиканец Коркер заявил, что никогда еще так не разочаровывался.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе встречи в Хельсинки с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, и не услышал практически никаких возражений от своего американского коллеги.
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