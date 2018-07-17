- 6:50 Трамп встретится с членами Конгресса сразу по возвращению в США
- 6:30 Порошенко объяснил, зачем РФ захватывает украинские суда
- 6:10 Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы
- 5:55 В РФ обнаружена бабушка-двойник Трампа
- 5:20 Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "маленькой вареной макарониной"
- 4:52 Конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным
- 4:25 Ученые узнали жестокую правду о процессе старения
- 3:50 Порошенко рассказал, когда на Донбассе состоятся местные выборы
- 3:20 Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала
- 2:55 В Forbes назвали самую высокооплачиваемую знаменитость
Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "маленькой вареной макарониной" (видео)
Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп выглядел как «маленькая вареная макаронина» на саммите с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление Шварценеггер опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter, передает ТАСС.
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
«Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, на это было неловко смотреть, вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи»,— заявил актер в видеообращении.
Шварценеггер считает, что своим участием в саммите Трамп подвел минюст США и разведку, которые обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. «Вы президент США, вы не должны так поступать, — добавил экс-губернатор. — Что с вами не так?»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным.
влажность:
давление:
ветер:
“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”