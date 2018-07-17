Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "маленькой вареной макарониной" (видео)

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Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп выглядел как «маленькая вареная макаронина» на саммите с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление Шварценеггер опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

«Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, на это было неловко смотреть, вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи»,— заявил актер в видеообращении.

Шварценеггер считает, что своим участием в саммите Трамп подвел минюст США и разведку, которые обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. «Вы президент США, вы не должны так поступать, — добавил экс-губернатор. — Что с вами не так?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным.