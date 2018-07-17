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Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы

6:10 17 июля 2018   58
Дэн Коутс
Инф. «ФАКТОВ»

Директор национальной разведки США Дэн Коутс поддержал сделанные ранее выводы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента. Об этом сообщает DW.

«Мы были ясны в оценках вмешательства России в выборы 2016 года»,— заявил Коутс в понедельник, 16 июля, в Вашингтоне.

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Тем самым глава нацразведки ответил на сомнения Дональда Трампа в выводах американских спецслужб. Дэн Коутс добавил также, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.

Ранее в этот же день журналисты спросили Трампа после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, кому президент США верит в вопросе вмешательства в американские выборы — своим следователям или Путину. Американский лидер ответил, что хотя он и доверяет своим разведчикам, но президент РФ был «очень силен» в своих опровержениях. Истина находится где-то посередине, предположил Трамп.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эти слова президента США уже раскритиковали сенаторы от Демократической партии и ряд сенаторов-республиканцев. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер назвал выступление Трампа в Хельсинки «постыдным». А республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления Трампа на саммите по поводу российских кибератак стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.

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