- 6:50 Трамп встретится с членами Конгресса сразу по возвращению в США
- 6:30 Порошенко объяснил, зачем РФ захватывает украинские суда
- 6:10 Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы
- 5:55 В РФ обнаружена бабушка-двойник Трампа
- 5:20 Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "маленькой вареной макарониной"
- 4:52 Конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным
- 4:25 Ученые узнали жестокую правду о процессе старения
- 3:50 Порошенко рассказал, когда на Донбассе состоятся местные выборы
- 3:20 Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала
- 2:55 В Forbes назвали самую высокооплачиваемую знаменитость
Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы
Директор национальной разведки США Дэн Коутс поддержал сделанные ранее выводы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента. Об этом сообщает DW.
«Мы были ясны в оценках вмешательства России в выборы 2016 года»,— заявил Коутс в понедельник, 16 июля, в Вашингтоне.
Читайте также: О чем проговорились Путин и Трамп после саммита?
Тем самым глава нацразведки ответил на сомнения Дональда Трампа в выводах американских спецслужб. Дэн Коутс добавил также, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.
Ранее в этот же день журналисты спросили Трампа после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, кому президент США верит в вопросе вмешательства в американские выборы — своим следователям или Путину. Американский лидер ответил, что хотя он и доверяет своим разведчикам, но президент РФ был «очень силен» в своих опровержениях. Истина находится где-то посередине, предположил Трамп.
Читайте также: Сотрудничество Украины с НАТО будет расширяться, — Порошенко
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эти слова президента США уже раскритиковали сенаторы от Демократической партии и ряд сенаторов-республиканцев. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер назвал выступление Трампа в Хельсинки «постыдным». А республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления Трампа на саммите по поводу российских кибератак стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”