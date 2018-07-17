Порошенко объяснил, зачем РФ захватывает украинские суда

Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что российская сторона незаконно захватывает украинские и иностранные корабли для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе. Об этом глава государства сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Кроме того, некоторые «стратеги» РФ до сих пор мечтают о захвате украинского Мариуполя.

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«В головах стратегов «русского мира» захват Мариуполя и пробитие дороги по суше на Крым всегда оставалось приоритетом. Разведка это постоянно подтверждает. Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые движутся в направлении украинских портов, в том числе — Мариуполя «,— сообщил Порошенко.

Также он добавил, что Украина остановит российскую агрессию с моря и планы вторжения в Мариуполь.

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С этой целью президент поручил главе Генштаба Вооруженных сил Украины и командующему Военно-морских сил Украины принять меры для остановки российских провокаций в районе Керченского пролива.

«Для того, чтобы остановить российские провокации при прохождении украинской Керченского пролива … Для атаки используется незаконно аннексированный Крым с незаконно расположенным Черноморским флотом. Мы не будем с этим мириться»,— заявил Порошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко в ходе учений «Си Бриз» заявил о том, что Россия перебросила ударную авиацию и новейшие ракеты в Крым.