- 6:50 Трамп встретится с членами Конгресса сразу по возвращению в США
- 6:30 Порошенко объяснил, зачем РФ захватывает украинские суда
- 6:10 Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы
- 5:55 В РФ обнаружена бабушка-двойник Трампа
- 5:20 Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "маленькой вареной макарониной"
- 4:52 Конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным
- 4:25 Ученые узнали жестокую правду о процессе старения
- 3:50 Порошенко рассказал, когда на Донбассе состоятся местные выборы
- 3:20 Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала
- 2:55 В Forbes назвали самую высокооплачиваемую знаменитость
Трамп встретится с членами Конгресса сразу по возвращению в США
Президент США Дональд Трамп намерен во вторник встретиться с членами Конгресса. Об этом сообщает CNN.
Читайте также: Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы
«Президент Трамп проведет закрытое совещание с членами Конгресса на следующий день после его противоречивого саммита с президентом России Владимиром Путиным»,— говорится в сообщении.
При этом журналистам не удалось узнать, кого Белый дом приглашает на встречу и какой будет ее повестка.
Читайте также: О чем проговорились Путин и Трамп после саммита?
Одной из наиболее вероятных тем встречи может стать критика, которой американский лидер подвергся со стороны американских законодателей после встречи с Путиным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”