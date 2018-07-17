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Трамп встретится с членами Конгресса сразу по возвращению в США

6:50 17 июля 2018   15
Конгресс США
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп намерен во вторник встретиться с членами Конгресса. Об этом сообщает CNN.

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«Президент Трамп проведет закрытое совещание с членами Конгресса на следующий день после его противоречивого саммита с президентом России Владимиром Путиным»,— говорится в сообщении.

При этом журналистам не удалось узнать, кого Белый дом приглашает на встречу и какой будет ее повестка.

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Одной из наиболее вероятных тем встречи может стать критика, которой американский лидер подвергся со стороны американских законодателей после встречи с Путиным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным.

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