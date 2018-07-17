Происшествия

В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке, пострадали четверо жильцов (фото, видео)

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 16 июля случился взрыв в многоэтажке. Сигнал о взрыве спасателям поступил в 21.22. Пострадало жилье на восьмом этаже девятиэтажного дома по ул. Чаривной.

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, взрывом полностью разрушены две квартиры и существенно повреждены еще пять, рухнули межкомнатные перегородки, треснули несущие конструкции здания, взрывной волной выбиты окна. Дом отключили от газоснабжения до выяснения всех обстоятельств ЧП.

В результате взрыва пострадали двое взрослых и ребенок. Из здания пришлось эвакуировать 40 человек — жильцов квартир на восьмом и девятом этаже.

По последним данным, угрозы дальнейшего разрушения здания нет, но троим взрослым и ребенку придется временно пожить в другом месте. Их разместил местный центр соцобслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных.

Причина взрыва пока не установлена.

Напомним, в марте в Кривом Роге десятки многоэтажек остались без газа из-за пожара на газопроводе.

Фото dsns.gov.ua