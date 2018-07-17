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Политика

Не раньше 2020 года: в "Нафтогазе" не надеются на быстрое решение суда по "Газпрому"

8:40 17 июля 2018   58
газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

В «Нафтогазе Украины» озвучили сроки, когда Стокгольмский арбитраж может вынести решение по новому иску украинской компании против российского «Газпрома». Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что ожидание затянется до конца 2020 года.

«Если этот спор мы будем „регулировать“ в арбитраже, то практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае — до конца 2020 года», — объяснил Витренко.

Напомним, Украина, выиграв дело против «Газпрома», обратилась с новым заявлением в Стокгольмский арбитраж. Новый спор будет касаться условий транзита газа после 2019 года.

«Мы требуем от „Газпрома“ примерно 12 млрд долларов США. И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция — контракт прямо предусматривает наше право пересматривать транзитный тариф», — уточнил Витренко.

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