- 10:20 Встречу Путина и Трампа изобразили яркими карикатурами
- 10:17 В Одессе из колонии сбежали опасные преступники
- 10:15 В Мининформполитики неожиданно предложили вернуть воду в Крым
- 9:49 Путин ждет выборов, чтобы воспользоваться украинскими заложниками, — Ирина Геращенко
- 9:48 В Twitter показали, как переделать футболку Криштиану Роналду
- 9:15 Порошенко напомнил России о ее ответственности за сбитый "Боинг"
- 8:40 Не раньше 2020 года: в "Нафтогазе" не надеются на быстрое решение суда по "Газпрому"
- 8:06 В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке, пострадали четверо жильцов
- 8:00 Мороженое: новые тренды от знаменитого итальянского кулинара
- 7:36 В Харькове блогеры проникли на танковый склад и выяснили, что он не охраняется
Не раньше 2020 года: в "Нафтогазе" не надеются на быстрое решение суда по "Газпрому"
В «Нафтогазе Украины» озвучили сроки, когда Стокгольмский арбитраж может вынести решение по новому иску украинской компании против российского «Газпрома». Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что ожидание затянется до конца 2020 года.
«Если этот спор мы будем „регулировать“ в арбитраже, то практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае — до конца 2020 года», — объяснил Витренко.
Напомним, Украина, выиграв дело против «Газпрома», обратилась с новым заявлением в Стокгольмский арбитраж. Новый спор будет касаться условий транзита газа после 2019 года.
«Мы требуем от „Газпрома“ примерно 12 млрд долларов США. И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция — контракт прямо предусматривает наше право пересматривать транзитный тариф», — уточнил Витренко.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”