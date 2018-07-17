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Спорт

В Twitter показали, как переделать футболку Криштиану Роналду (фото, видео)

9:48 17 июля 2018   728
Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Официальный аккаунт B/R Football в Twitter опубликовал шутливое видео, главный герой которого переделал футболку нападающего Криштиану Роналду после перехода португальца из Королевского клуба в «Ювентус».

«Не выбрасывайте свою футболку Криштиану Роналду, фанаты мадридского «Реала», — говорится в описании к видео.

На видео главный герой наглядно демонстрирует, как можно сделать футболку «Ювентуса» из футболки «Реала», после чего выходит в этой майке на улицу. За девять часов видео собрало 8 000 ретвитов и 16 000 отметок «Нравится».

Кстати, накануне Криштиану Роналду впервые прилетел в Турин — с матерью, невестой и старшим сыном. После греческого отпуска и прощания с «Реалом» в Мадриде португалец отправился в расположение «Ювентуса», прошел медосмотр и ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

— У меня уже была возможность встретиться с главным тренером Массимилиано Аллегри, мы поговорили, — заявил 33-летний Криштиану Роналду. — Я начну тренироваться с 30 июля. Хочу быть готовым к 12 августа, когда будет сыгран первый матч в серии А. Я приехал сюда не в отпуск. Хочу побеждать с «Ювентусом». Я здесь, чтобы оставить след в истории клуба. Уверен, что все будет хорошо. Все говорят о моем возрасте, но я смогу удивить всех еще один раз.

Напомню, что Криштиану Роналду перебрался в «Ювентус» за 112 млн евро, а его годовая зарплата в Турине составит 30 миллионов в евровалюте.

*Криштиану Роналду в аэропорту Турина с матерью и старшим сыном


*С невестой Джорджиной Родригес


*Во время прохождения медосмотра в «Ювентусе»


*Криштиану Роналду-младший в футболке туринского клуба

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» за 100 евро продает по одной футболке Криштиану Роналду в минуту.

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