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В Одессе из колонии сбежали опасные преступники (фото)
Во вторник, 17 июля, рано утром из Южной колонии № 51, расположенной в Киевском районе Одессы (по Люстдорфской дороге, 9), сбежали трое заключенных. Как стало известно «ФАКТАМ» от осведомленного источника, ЧП произошло около четырех часов утра.
Эту информацию подтвердили в региональном главке Нацполиции.
Двое нынешних беглецов отбывали сроки наказания по статье «Кража», третий — по статье «Изнасилование» УК Украины. По тревоге подняты силы полиции и Нацгвардии, введен в действие план «Сирена».
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Стали известны имена заключенных: Иван Запорожан, 1997 года рождения, Владислав Куспис, 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк, 1992 года рождения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Кременчуге полиция отпустила мошенника, которого задержали граждане.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”