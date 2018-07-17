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Происшествия

В Одессе из колонии сбежали опасные преступники (фото)

10:17 17 июля 2018   95
В Одессе разыскивают сбежавших из колонии заключенных (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 17 июля, рано утром из Южной колонии № 51, расположенной в Киевском районе Одессы (по Люстдорфской дороге, 9), сбежали трое заключенных. Как стало известно «ФАКТАМ» от осведомленного источника, ЧП произошло около четырех часов утра.

Эту информацию подтвердили в региональном главке Нацполиции.

Двое нынешних беглецов отбывали сроки наказания по статье «Кража», третий — по статье «Изнасилование» УК Украины. По тревоге подняты силы полиции и Нацгвардии, введен в действие план «Сирена».

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Стали известны имена заключенных: Иван Запорожан, 1997 года рождения, Владислав Куспис, 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк, 1992 года рождения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Кременчуге полиция отпустила мошенника, которого задержали граждане.

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