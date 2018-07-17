В Мининформполитики неожиданно предложили вернуть воду в Крым

Политика

Советник министра информационной политики Украины Юлия Каздобина на своей странице в Facebook предложила вернуть водоснабжение в оккупированный Крым. На данный момент пост удален, но уже успел вызвать бурную реакцию в соцсетях.

Скриншот публикации успел сохранить известный волонтер Роман Доник. В посте признавалась проблема засухи в Крыму, от которой страдают не только оккупанты, но и население. Советник предложила возобновить водоснабжение, предварительно договорившись со второй стороной о цене.

«Почвы в Крыму не придут в полную негодность. Мы проявим заботу о своих гражданах вместо того, чтобы злорадствовать, что их не может обеспечить оккупант. Плюс это повод сделать Крым частью переговоров, о тчего так долго и упорно отказывается Россия. Так почему бы и нет?» — перечисляет советник «плюсы» от снятия «водной блокады» полуострова.

«Просто советник министра информационной политики Украины. Просто предлагает продавать воду в оккупированный Крым на военные базы оккупантов. Шел пятый год войны», — прокомментировал это предложение волонтер.

Напомним, из-за засухи оккупанты установили в Крыму режим чрезвычайной ситуации и предупредили, что такой режим может распространиться на всю территорию полуострова.

Издание Atlantic Council предупредило, что для возвращения воды в Крым оккупанты могут попытаться обострить ситуацию в Черном и Азовском море и «выменять» водоснабжение полустрова на свободу мореплавания для украинских судов.