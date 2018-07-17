Юрий Максимов покинул пост главного тренера участника Лиги Европы

Спорт

Бывший футболист «Днепра», «Динамо», «Вердера» и сборной Украины Юрий Максимов покинул пост главного тренера азербайджанского «Кешлы». Руководство клуба провело встречу с украинцем, по итогам которой стороны решили прекратить сотрудничество.

Как известно, на прошлой неделе «Кешлы» в первом матче квалификации Лиги Европы неожиданно проиграл в гостях с разгромным счетом мальтийскому «Бальцану» (1:4).

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— Мой уход из «Кешлы» не связан с поражением на Мальте, — заявил Юрий Максимов в интервью azerisport.com. — Мы выглядели достойно, и результат был не по игре. Я желаю удачи команде. Они все молодцы. Не знаю, кто будет во главе коллектива в ответном матче с «Бальцаном», так как меня уже там нет.

Причина моего ухода? Меня не устроили те условия, которые выдвинуло мне руководство клуба. Мы еще месяц назад договорились с ним по новому контракту, но подписание соглашения затягивалось. Как-то несерьезно было работать без контракта. Последующие условия руководства клуба меня не устроили.

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Напомню, что 49-летний Юрий Максммов возглавил «Кешлы» в декабре 2017 года и сенсационно выиграл с подопечными Кубок Азербайджана (на фото — с трофеем).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Юрия Максимова завоевала Кубок Азербайджана.

Фото Azerisport.com

