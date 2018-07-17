Скандальная песня Макса Барских стала саундтреком к сексуальной комедии

Шоу-бизнес

В Украине снимут откровенную украинскую комедию «Секс и ничего личного». Продюсером картины стал обладатель многочисленных кинонаград Влад Ряшин, а композитором официального саундтрека — один из хитмейкеров страны Макс Барских.

— «Музыка в фильме, безусловно, играет важнейшую роль. Если саундтрек подобран правильно, в стиле самой картины, это создает настроение, задает определенный стиль и негласно вызывает у зрителя яркие эмоции и впечатления, — рассказал Влад Ряшин. — Наш фильм „Секс и ничего личного“ — это украинская молодежная драйвовая комедия, поэтому выбор саундтрека вполне объясним. Макс Барских — современный украинский музыкант, кумир сегодняшней молодежи, которая и есть целевой аудиторией картины. Конечно же, Макс — талантливый композитор и артист, а Алан Бадоев всегда делает чувственный и качественный продукт. Уверен, что именно один из ключевых треков в исполнении Макса Барских дополнит нашу историю и придаст ей индивидуальность. И, как показывает практика, классные саундтреки остаются на слуху навсегда, делая и саму работу запоминающейся».

Режиссером фильма стала Ольга Ряшина. Она рассказала, что «Секс и ничего личного» — это искренний разговор со зрителем о сложной теме в тоне традиционной романтической комедии, которая ищет ответы на извечные вопросы: «что такое любовь и отношения», «какую роль мы играем в нашей жизни и жизни наших партнеров», «как достичь цели и понять, чего вы действительно хотите». Имена актеров, сыгравших главные роли, пока не разглашают.

— «Вслед за шоу-бизнесом украинский кинематограф начинает интенсивно развиваться и набирает обороты. Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек „Полураздета“ органично дополнит картину», — прокомментировал Барских.



Авторы фильма планируют, что в прокат картина выйдет 14 февраля 2019 года.

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