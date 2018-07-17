Минобороны отреагировало на "прогулки" блогеров по бронетанковому заводу

Украина

Министерство обороны Украины отреагировало на скандал с проникновением харьковских блогеров на территорию, где хранятся старые и новые танки. Блогеры беспрепятственно гуляли по территории, вели видеосъемку, спускались в бункеры и за все время пребывания не встретили ни одного охранника.

В Минобороны подчеркнули, что территория, куда проникли блогеры, — это не действующая воинская часть и не покинутая военная база, а харьковское предприятие, которое само занимается охраной собственной территории.

«Указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины», — подчеркивают в Минобороны.

Напомним, блогеры в своем ролике заявили, что якобы нашли «военную базу», но, по всем признакам, гуляли они по территории «Харьковского бронетанкового завода», входящего в состав «Укроборонпрома». На предприятии осуществляется модернизация танков Т-72, восстановление танков Т-64 в рамках госзаказа.