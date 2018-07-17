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Усик перед боем за 10 млн долларов расстался с тренером
Украинский чемпион по версиям WBC и WBO Александр Усик (14 побед, 11 из них — нокаутом) за несколько дней до финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титулов WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева, который состоится 21 июля в Москве, прекратил сотрудничество с тренером Сергеем Ватаманюком (на фото с боксером).
«Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что-то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы „кто-то был“. Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия», — сказал Александр Усик в комментарии официальному сайту Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
С Ватаманюком 31-летний крымчанин работал с 2017 года после расставания с Али Баширом. К финальному бою с россиянином Муратом Гассиевым (26 побед, 19 из них — нокаутом) Усика будет готовить канадский специалист Расс Анбер, уже работавший с украинцем.
«Мне нравятся наши тренировочные будни. Усик — отличный парень, харизматичный и хороший, отзывчивый человек. Он привносит все это в бокс. Свой бокс. Знаете, как по мне, наш спорт нуждается в таких парнях, как Усик или Ломаченко. В том смысле, что минимум разговоров и максимум дела. А не так, как сейчас принято», — говорил год назад Расс Анбер изданию BoxingTalk.
Напомню, что на кону поединка будут стоять не только чемпионские пояса обоих боксеров, звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и трофей Мохаммеда Али, но и 10 миллионов долларов призовых.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гассиев опасается боя с Усиком.
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