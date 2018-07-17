С сентября 20-гривневая купюра станет более зеленой (фото)

Деньги

Нацбанк выпустил 20-гривневую купюру нового образца с улучшенной защитой от подделывания. Она будет запущена в обращение 25 сентября 2018 года.

Как рассказали в Нацбанке, на первом этапе в обращение поступят 5 млн банкнот нового образца. Они будут постепенно вытеснять банкноты образца 2003 года. Специально менять купюры на новые не требуется — банкноты обоих образцов будут ходить параллельно.

Новая банкнота выполнена в том же стиле, что и ранее выпущенные обновленные «сотка» и «пятисотка». Изображение стало крупнее и чуть сместилось в сторону. Цвета стали насыщеннее, а рисунок — четче. Усовершенствована система защиты: добавлены дополнительные элементы. Так, в частности, о подлинности купюры будет свидетельствовать стилизованный цветок, в ультрафиолете меняющий цвет с сиреневого на оливковый.

Размер новой 20-гривневой купюры не менялся, высота и ширина остались прежними — 69 и 130 мм. Основные элементы изображения также сохранены: на лицевой стороне — Иван Франко, на обороте — Львовский оперный театр и Статуя славы.

Напомним, с 1 июля в Украине прекращена чеканка и выпуск монет номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек — выпускать будут лишь 10- и 50-копеечные монеты.

Фото bank.gov.ua