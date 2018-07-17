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Политика

Кравчуку не разрешили стать свидетелем в суде над Януковичем

12:02 17 июля 2018   6
кравчук
Инф. «ФАКТОВ»

Оболонский районный суд Киев, где рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича, отказался вызывать в суд свидетелем экс-президента Леонида Кравчука.

Заслушать показания Кравчука предложили адвокаты Януковича. Суд, в свою очередь, решил, что свидетель Кравчук не сможет сообщить ничего нового. В протоколе допроса Кравчука уже есть сведения, что ему звонили неизвестные лица и просили передать Януковичу о создании «группы Чаушеску» для ликвидации.

«Со всем уважением к Кравчуку Леониду Макаровичу. Как видим из протокола сведений: то, что он может сообщить, не касается уголовного производства, а является общими выводами о ситуации в Украине и выводами, которые сделал Кравчук по результатам общения с Януковичем… Это показания с чужих слов, к тому же слов неизвестных лиц», — подытожил председательствующий судья Владислав Девятко.

Напомним, 20 июля в суде собирается давать показания свидетель защиты Ярощук.

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