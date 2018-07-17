- 12:14 Украинская певица спела для президента Сингапура
- 12:02 Кравчуку не разрешили стать свидетелем в суде над Януковичем
- 11:45 С сентября 20-гривневая купюра станет более зеленой
- 11:44 Усик перед боем за 10 млн долларов расстался с тренером
- 11:36 Лилия Шевцова: «Россия обречена враждовать с Америкой, истощая свои ресурсы»
- 11:24 Минобороны отреагировало на "прогулки" блогеров по бронетанковому заводу
- 11:08 Украинский баскетболист с личным рекордом вышел в финал Летней лиги НБА
- 10:55 Минздрав запретил купаться в Черном море в районе Коблево и Рыбаковки
- 10:49 Юрий Максимов покинул пост главного тренера участника Лиги Европы
- 10:20 Встречу Путина и Трампа изобразили яркими карикатурами
Кравчуку не разрешили стать свидетелем в суде над Януковичем
Оболонский районный суд Киев, где рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича, отказался вызывать в суд свидетелем экс-президента Леонида Кравчука.
Заслушать показания Кравчука предложили адвокаты Януковича. Суд, в свою очередь, решил, что свидетель Кравчук не сможет сообщить ничего нового. В протоколе допроса Кравчука уже есть сведения, что ему звонили неизвестные лица и просили передать Януковичу о создании «группы Чаушеску» для ликвидации.
«Со всем уважением к Кравчуку Леониду Макаровичу. Как видим из протокола сведений: то, что он может сообщить, не касается уголовного производства, а является общими выводами о ситуации в Украине и выводами, которые сделал Кравчук по результатам общения с Януковичем… Это показания с чужих слов, к тому же слов неизвестных лиц», — подытожил председательствующий судья Владислав Девятко.
Напомним, 20 июля в суде собирается давать показания свидетель защиты Ярощук.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”