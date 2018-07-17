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Россия остановила "Северный поток" на ремонт
Газопровод «Северный поток» (Nord Stream), идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на европейских газотранспортных операторов.
Остановка магистрали, по которой Евросоюз получает из России 170 млн кубометров газа в сутки, точно совпала с долгожданными трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией.
«По графику профилактические работы на объекте продлятся до утра 31 июля. В этот период будут произведены работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверке систем автоматизации для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года»,— говорится в сообщении.
Дата переговоров была определена сторонами с учетом насыщенного графика министра энергетики РФ Александра Новака. А время ремонта магистрали было согласовано и обнародовано еще более чем год назад.
«Впрочем, этим летом, даже ожидаемые — подобные события, все равно сказываются на ценах спотового рынка», — отмечают в агентстве.
Основной повесткой переговоров чиновников и руководителей профильных компаний станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».
Также в российском агентстве отмечают, что остановка обеих ниток Nord Stream говорит не только о важности поставок российского газа по этой магистрали, но и о значимости украинского транзита. В день остановки морской трубы номинация на прокачку газа через Украину по ужгородскому коридору выросла до 189 млн куб. м с 168 млн кубометров в понедельник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путин во время переговоров с американским лидером Трампом пообещал сохранить транзит газа через Украину.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”