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В центре Киева заметили тигрового питона (фото, видео)
Случайный прохожий обнаружил в центре Киева на улице Жилянской, возле магазина модной одежды, самого настоящего тигрового питона. Змея обмоталась вокруг фонарного столба и пугала своим видом людей. Пользователи социальных сетей бурно обсуждают этот случай.
«Это жесть! Так можно и реально окочуриться, тот же инсульт с перепугу… Увидеть „такое“ в открытом уличном пространстве по дороге (не в аквариуме в зоопарке) — и до одного места как оно называется — удав, питон, уж, гадюка, кобра и так далее, опасное или не опасное для человека — ползучее, извивающееся, бррррррр», — написала в Facebook киевлянка Наталья Васильченко.
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— Хорошо, что этот прохожий, который заметил тигрового питона, знал, куда нужно позвонить в первую очередь. На место происшествия сразу же выехал участник нашей «Команды спасения животных» Михаил Сторожук, — рассказала волонтер Мария. — Сначала Миша попытался достать питона телескопической палкой, потом захватил его петлей, подтянул к себе и взял, можно сказать, голыми руками.
Питон не был агрессивным. Такие змеи вообще меланхоличные. К тому же про найденыша можно сказать, что он по возрасту — подросток. Скорее всего, он сбежал от своего хозяина. По всему было видно, что питона плохо кормили. Но даже голодный — он не опасен для людей. Длина этой змеи всего около двух метров. В лучшем случае он бы поймал голубя и съел, а потом завалился бы в спячку. Поверьте, он сам точно так же боялся людей, как люди боялись его. Кроме того, в Киеве ему могла угрожать смертельная опасность. Если бы питон забрался в холодный подвал и там заснул — мог бы умереть от холода.
Хозяина питона мы пока не нашли. Как только объявится, отдадим ему животное. А пока передали его одному нашему знакомому, который держит у себя в квартире разных пауков.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”