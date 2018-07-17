Наблюдатель миссии ОБСЕ мог работать на российскую ФСБ, — расследование

Политика

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине оказалась в центре скандала. Немецкие расследователи пришли к выводу, что документы миссии могли передаваться российским спецслужбам.

Как сообщает Deutsche Welle, результаты расследования будут озвучены вечером 17 июля в телепрограмме FAKT немецкого телеканала ARD. Пока что известно, что в распоряжении немецких журналистов оказалась копия цифрового носителя. Там помимо внутренних отчетов миссии и данных о переговорах зампредседателя миссии Александра Хуга оказалось мини-досье на членов миссии. В досье описывались черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, предпочитаемые типы женщин.

По данным расследования FAKT, вся эта информация находилась в распоряжении сотрудника российской ФСБ. Журналисты полагают, что сведения российским агентам передал сотрудник миссии ОБСЕ.

Александр Хуг, комментируя журналистское расследование, заявил, что миссия ОБСЕ серьезно воспринимает любые угрозы безопасности для своих наблюдателей. В ОБСЕ проверят ситуацию и примут необходимые меры, пообещал Хуг.

Напомним, это уже не первый скандал с наблюдателми ОБСЕ. Так, в ноябре 2017 года было обнародовано видео, где представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ жмет руку боевику «ЛНР» и заявляет: «Привет, дорогой!». Теплые приветствия происходили во время процедуры передачи тел украинских военных.