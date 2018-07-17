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Успокоила кулаками: избитый матерью 2-летний сын попал в реанимацию
Двухлетний малыш, которого родная мать, жительница села Криволука на Тернопольщине, «воспитывала» кулаками, сейчас находится в реанимации областной больницы. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Тернопольского областного главка Нацполиции Украины, ребенок в очень тяжелом состоянии: у него диагностировали внешнюю гидроцефалию головного мозга и многочисленные синяки по всему телу. Врачи делают все возможное, чтобы мальчик выжил.
«Тяжелые травмы ребенку нанесла его 37-летняя мать. По ее словам, несколько дней назад она дважды ударила сына рукой и он упал на пол. Такое „воспитание“ женщина решила применить, так как мальчик плакал. Версия отца немного отличалась. Он сообщил полицейским, что когда вернулся, то услышал крик в доме. Жена, держа на руках младшего ребенка (всего в семье пятеро детей), избивала двухлетнего сына кулаками. Тогда никто из взрослых не подумал вызвать к избитому ребенку врача. К медикам они обратились после того, как малыш через несколько дней потерял сознание», — говорят в полиции Тернопольщины.
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Пока отец находится в больнице вместе с ребенком, горе-мать дает показания следователям. Пока уголовное производство начато по статье УК «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия». Однако эта квалификация в дальнейшем может быть изменена. Также в рамках расследования правоохранители устанавливают, не практиковалось ли ранее в этой неблагополучной семье подобного «воспитания».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Сумщине отец жестоко избил 4-летнюю дочь, отказавшуюся есть картошку.
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