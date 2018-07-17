Похищенную мать футболиста «Шахтера» нашли живой и невредимой

Спорт

В неприятную историю попала мать полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Тайсона — Розангела Барселлос Фреда. Похититель поджидал женщину с букетом цветов на выходе из ее дома женщину, а когда она приблизилась к нему, запихнул в багажник припаркованной рядом машины и скрылся в неизвестном направлении.

Необходимо отдать должное полиции штата Риу-Гранди-ду-Сул — как сообщает издание correio24horas, вечером того же дня похищенную женщину удалось найти в соседнем с Пелотасом, где проживает Розангела, муниципалитете. Представители правопорядка подтвердили, что подозреваемых арестовали, но их имена и мотивы преступления не называют.

Реакция самого Тайсона на инцидент пока неизвестна. К слову, футболист также сейчас находится в Бразилии: после поездки в составе сборной на чемпионат мира («пентакампеоны» вылетели в четвертьфинале, уступив Бельгии — 1:2), где полузащитник не сыграл ни одной минуты, он получил несколько недель отдыха и не проходил с «Шахтером» подготовку к новому сезону, который стартует 21 июля поединком за Суперкубок Украины против «Динамо».

Отмечу, что не так давно в схожую ситуацию попал нигерийский футболист Оби Микел. Во время выступления на чемпионате мира в составе сборной игроку сообщили о том, что похищен его отец и необходимо уплатить выкуп. На протяжении недели злоумышленники удерживали Па Майкла Оби, подвергая различным пыткам, но в итоге полиция все же освободила пленника. «Я благодарю полицию и власти за их усилия по спасению моего отца, моих друзей и членов семьи за поддержку, которую я получил. К сожалению, мой папа сейчас в больнице, он получает экстренное лечение из-за пыток», — рассказал Оби Микел после того, как ситуация разрешилась положительно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сан-Паулу вооруженные преступники ограбили членов команды Mercedes.