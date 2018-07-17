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Тина Кароль сделала откровенное признание о муже
Популярная певица Тина Кароль редко говорит о личном, изливая душу в песнях. На официальной фан-странице певицы в Instagram появилось откровенное признание о муже. Уже более пяти лет прошло после смерти Евгения Огира, а Тина все еще не может смириться с утратой. Певица призналась, что все, что она делает, посвящает Евгению.
«Сегодня тот день, когда я осознала, что все это время бегу от себя! И я заглушаю этот страх, эту боль шумом аплодисментов, закулисной суетой. Я впервые могу сказать… глубина моей скорби — бесконечна. Я всегда буду „молодцом“ для него. Всегда буду на высоте своих возможностей и выше. Я стесняюсь своих слез и ранимости. Мне стыдно быть по-женски слабой. Как простить себе утрату? Я все еще жду тебя… Никогда не осознать. Никогда не смириться. Все во мне о тебе», — написала Тина Кароль.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 32-летний Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года от рака желудка. Тина осталась вдовой в 28 лет… Ей пришлось учиться жить заново и воспитывать сына Вениамина одной. Сейчас 10-летний мальчик учится в Лондоне.
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