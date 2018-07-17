Ломали мебель и бросали мусор: в здании НАБУ в Киеве устроили погром

Происшествия

В здание Национального антикоррупционного бюро Украины ворвалась группа неизвестных, разбросала мусор в холле, стали крушить мебель. Покинули здание погромщики только после вмешательства полиции.

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«Группа так называемых протестующих прорвалась внутрь, прошла через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen, и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. На данный момент их внутри нет», — рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

При этом, как отметила Манжура, протестующие продолжают находиться снаружи здания. Полиция ведет наблюдение. В здании НАБУ заблокированы двери и выставлена охрана.

Напомним, на 17 июля в Киеве были заявлены две акции протеста — возле зданий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Участники акций требовали смены руководства антикоррупционных органов.

Фото www.rbc.ua