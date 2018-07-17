Происшествия

В Одессе подросток, угнавший BMW, врезался в Tesla и попытался сбежать

Вечером 16 июля в Киевском районе Одессы, на седьмой станции Люстдорфской дороги, автомобиль BMW с госномерами литовской регистрации врезался в припаркованное авто.

Как выяснилось, BMW принадлежит отцу четырнадцатилетнего мальчика. Подросток не справился с управлением, «протаранил» электрокар Tesla и попытался убежать.

По словам очевидцев, «мальчуган находился в не совсем вменяемом состоянии: он бросил на дорогу свои шлепанцы и пустился наутек». Но далеко не убежал: из второй Tesla, которая находилось рядом, выбежал мужчина и задержал подростка. Правда, для этого понадобились определенные усилия и несколько выстрелов в воздух.

В результате столкновения малолетний нарушитель был травмирован и его госпитализировали. Пострадала также девушка, которая стояла у Tesla.

Правоохранители сейчас уточняют все обстоятельства происшествия, после чего будет решен вопрос о привлечении виновных к ответственности.

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