ЧМ-2018: бойфренд Памелы Андерсон мог лишиться золотой медали из-за… огнетушителя

Спорт

Защитник «Марселя» Адиль Рами рассказал, что боялся отчисления из сборной Франции на ЧМ-2018 в России. Футболист не сыграл на турнире ни минуты и уже объявил о завершении международной карьеры — в статусе чемпиона мира. Хотя 32-летний возлюбленный 51-летней голливудской актрисы Памелы Андерсон (на фото) вполне мог лишиться золотой медали.

В интервью TF1 Рами рассказал, что после победы над Аргентиной в 1/8 финала (4:3) использовал в гостинице… огнетушитель.

«Парни в коридоре праздновали победу и заходили ко всем в номера. Я же у себя в комнате был увлечен компьютерной игрой и не хотел в этом участвовать. Когда я все-таки открыл дверь, Менди заблокировал ее и позвал остальных. Тогда я взял огнетушитель и использовал его.

Все было окутано густым белым облаком. Это безумие. Когда нас попросили покинуть отель, я понял масштаб проблемы. Главный тренер Дидье Дешам вышел на улицу в пижаме, и я сказал: «Вот, черт!» А когда приехала полиция и пожарные, подумал, что мне конец", — рассказал Адиль Рами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист стал чемпионом мира, не успев дебютировать в сборной Франции.

