Дело о госизмене Януковича: экс-президенту могут назначить государственного адвоката

Политика

Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича адвокат экс-президента Виталий Сердюк обратился с ходатайством о необходимости допроса еще ряда свидетелей.

Председательствующий судья Владислав Девятко, посовещавшись с другими судьями, отклонил это ходатайство.

«Год шло справедливое рассмотрение доказательств и свидетельств — допрошены десятки свидетелей, исследованы тома доказательств. Большинство свидетелей повторяются и их заявление направлено на то, чтобы затянуть процесс», — сказал он.

Адвокат Сердюк протестовал, утверждая, что еще не допрошены все свидетели. Он потребовал допросить всех свидетелей. Судья огласил переход к стадии дебатов.

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«Переходим к стадии дебатов! В 10 утра 30 июля будут начаты дебаты», — сказал судья Девятко.

Он добавил также, что в случае если адвокаты не явятся, то Януковичу будет назначен государственный адвокат.

«Но никто, кроме вас, так качественно не аргументирует все доказательства. Сначала свою позицию изложит сторона обвинения, потом сторона защиты, потом суд в совещательной комнате даст оценку всем этим доказательствам и выяснит, что же произошло в начале 2014 года», — говорит Девятко.

Как писали «ФАКТЫ», среди свидетелей, которых отказался допрашивать суд, был также первый президент Украины Леонид Кравчук.