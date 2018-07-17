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В Великобритании нашли мертвой знаменитую модель

13:25 17 июля 2018   338
Аннабель Нильсон
Инф. «ФАКТОВ»

В Великобритании найдена мертвой известная модель Аннабель Нильсон. Тело Аннабель обнаружили 12 июля в ее доме в лондонском Челси. Модели было 49 лет.

Как сообщает Daily Mail, последний раз Нильсон видели живой 8 июля. Она появилась в Вудстоке на свадьбе аристократа Эдварда Спенсера Черчилля, своего бывшего бойфренда. Пока что у следствия нет никаких данных о том, что смерть Аннабель наступила по неественным причинам.

Аннабель Нильсон была известна не только как модель, но и как бывшая жена наследника империи Ротшильдов банкира-миллионера Ната Ротшильда. Также Аннабель называли музой модельера Александра Маккуина.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Австралии 14-летняя модель покончила с собой из-за травли в Интернете.

Фото bravotv.com

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