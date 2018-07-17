Финансисты объяснили, почему доллар снова дешевеет

Деньги

Новая неделя на отечественном валютном рынке открылась незначительным ростом стоимости доллара на межбанке при снижении официального курса. Так, на 17 июля Национальный банк установил курс обмена валюты США на уровне 26,21 грн. То есть после выходных доллар подешевел на 12 копеек. Зато на межбанковских торгах курс медленно и неуклонно движется вверх.

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— В понедельник и вторник, 16 и 17 июля, стоимость доллара постепенно подрастает: курс вышел на 26,19—26,21 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Этот процесс был ожидаем еще на прошлой неделе. Сейчас валютой закупаются те, кто не смог сделать это 16 июля из-за нежелания с пятницы резервировать гривню. Нацбанк пока в ход торгов не вмешивается и наблюдает за ситуацией со стороны. Но в понедельник регулятор был активнее. Как только видел слабую активность со стороны валютных покупателей, тут же выходил на торги и покупал валюту по 26,21 грн. за доллар, чем снижал котировки. Такая стратегия позволила регулятору несколько сбалансировать свои золотовалютные резервы.

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Нужно отметить, что с начала лета Нацбанк вынужден гасить всплески спроса на доллар, время от времени выходя на торги: до июня чиновники выступали в основном в роли скупщиков валюты. Согласно официальной статистике, с начала прошлого месяца и по 6 июля НБУ продал на межбанке 78 млн. долларов, но пока держит положительное сальдо по операциям на рынке — выкупил за тот же промежуток времени 87 млн. долларов.

— С прошлой пятницы официальный курс доллара США снизился до 26,23 грн, или на 0,8 процента, — говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,11—26,36 грн до 26,11—26,32 грн. То есть покупка осталась на прежнем уровне, а продажа снизилась на 0,2 процента.

После урегулирования закона об Антикоррупционном суде и урегулировании вопроса относительно пересмотра тарифов на газ возможен приезд миссии МВФ, заявил в пятницу руководитель Нацбанка Яков Смолий. В НБУ также напомнили, что в 2018 году Украина должна получить около 2 миллиардов долларов от МВФ. Все эти процессы оказывают положительное влияние на валютный рынок и свидетельствуют в пользу стабильного курса.

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— На текущей неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. В частности, благодаря решению НБУ поднять учетную ставку с 17 процентов до 17,5 процента, — продолжает Вадим Иосуб. — К концу следующей недели безналичный доллар будет торговаться вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 26,1—26,3 грн.

Что касается курса евро, то в понедельник он остался стабильным. Так, на 17 июля Национальный банк установил курс евровалюты на отметке 30,71 грн. В обменных пунктах после выходных стоимость евро также не изменилась: покупка — по 30,40—30,43 грн, продажа — по 31,10—31,25 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с сентября 20-гривневая купюра станет более зеленой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»