Спецслужбы Турции похитили людей в Украине: что известно о секретной спецоперации (фото)

Украина

Турецкие СМИ заявили, что Национальная разведывательная организация (MIT) в результате спецопераций, проведенных в Украине и Азербайджане, доставила в Стамбул нескольких оппозиционных политиков, проводивших, по заверению турецких властей, подрывную работу против их страны. Оппозиционеров обвиняют в работе на FETO — организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, стоящего в оппозиции к турецкому лидеру Эрдогану. В частности, из Украины были нелегально вывезены бизнесмен Салих Зеги Игит и журналист Юсуф Инан (на фото). Украинские правоохранители пока не комментируют похищение турецкой спецслужбой людей в нашей стране.

Оба перебрались в Украину после подавления попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Игит якобы занимался сбором средств для Гюлена. Его похитили в Одессе и, по информации издания Страна.ua, при помощи турецкого консульства доставили в Турцию 12 июля. Инан руководил оппозиционным интернет-сайтом и был объявлен турецкими властями в розыск. Он вышел из дома в Николаеве, а 15 июля, к годовщине неудавшегося переворота, уже был доставлен в Стамбул. Как сообщает в Facebook известный журналист Осман Пашаев, «такие же операции против якобы гюленистов турецкие спецслужбы провели в последнее время в Азерайджане, Косово и Габоне. Без санкций местных судов. Приехали. Забрали. Уехали».

*Журналист Юсуф Инан был доставлен в Стамбул

Для задержания и выдачи иностранцев в Украине должен быть задействован ряд ведомств, а сама выдача — санкционирована судом. Оперативно-розыскная деятельность иностранных спецслужб и правоохранителей на нашей территории незаконна. Но подтверждений тому, что Игит и Инан были выданы Турции легально, нет. В Нацполиции «ФАКТАМ» сказали, что по каналам Департамента международного полицейского сотрудничества (бывшее Укрбюро Интерпола) запросы на розыск и выдачу этих людей не проходили. Также ничего не известно об этом и в Генпрокуратуре. В то же время, и в НПУ, и в ГПУ указывают, что произошедшее — в компетенции Службы безопасности Украины.

Однако спикер СБУ Елена Гитлянская рассказала «ФАКТАМ», что информации об этих инцидентах в пресс-службе СБУ пока нет. Ни одно из подразделений не подтвердило своего участия в задержании турок. В настоящее время информация о похищениях иностранной спецслужбой турецких граждан на территории Украины проверяется.

В то же время источник «ФАКТОВ» предполагает, что оппозиционеры могли быть вывезены в «добровольно-принудительном» порядке и без официальных запросов на экстрадицию. Якобы представители спецслужб могли склонить их к возвращению на родину, пригрозив убить их и их близких. Именно поэтому Игит и Инан не сопротивлялись и не попытались ничего сделать во время паспортного контроля при пересечении украинской границы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новой волне массовых арестов, которая началась в Турции 11 июля. Под стражей оказался и сторонник Эрдогана, владелец телеканала Аднан Октар — лидер скандальной секс-секты.

Фото со страницы Османа Пашаева в Facebook