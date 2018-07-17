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Мир

Взаимное раздражение: в России озвучили интересный прогноз по итогам встречи Путина с Трампом

13:50 17 июля 2018   595
трамп путин
Инф. «ФАКТОВ»

Обещания восстановить доверие между США и РФ, о чем говорили президенты Дональд Трамп и Владимир Путин, правильней всего воспринимать со скепсисом и иронией. Такое мнение по итогам саммита «Трамп — Путин» высказала российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова.

По мнению политолога, результаты долгожданного саммита «Трамп — Путин» будут очень скромными: разрядки в двусторонних отношениях ждать не стоит.

«При системной враждебности любая разрядка завершится очередным взаимным раздражением. Как бывало не раз. А страхи других, что Трамп все продаст Путину, тем более не обоснованы — американский истеблишмент дезавуирует все жесты президента, которые не вписываются в жесткий курс в отношении России», — убеждена Шевцова.

Политолог не сомневается: громкие планы привлечь экспертов и бизнес к восстановлению американско-российского сотрудничества так и останутся планами.

«Процесс российско-американских отношений обычно заканчивается одним и тем же: стороны начинают выяснения — кто кого уважает и почему не уважает. И оказывается, что говорить не о чем, ибо стороны придерживаются разных взглядов даже на то, что считают общим интересом. Можно быть уверенным, что и на этот раз все вернется к ритуалу взаимного подозрения», — подытожила эксперт.

Полный текст блога Лилии Шевцовой читайте в «ФАКТАХ» Россия обречена враждовать с Америкой, истощая свои ресурсы.

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