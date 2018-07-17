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Взаимное раздражение: в России озвучили интересный прогноз по итогам встречи Путина с Трампом
Обещания восстановить доверие между США и РФ, о чем говорили президенты Дональд Трамп и Владимир Путин, правильней всего воспринимать со скепсисом и иронией. Такое мнение по итогам саммита «Трамп — Путин» высказала российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова.
По мнению политолога, результаты долгожданного саммита «Трамп — Путин» будут очень скромными: разрядки в двусторонних отношениях ждать не стоит.
«При системной враждебности любая разрядка завершится очередным взаимным раздражением. Как бывало не раз. А страхи других, что Трамп все продаст Путину, тем более не обоснованы — американский истеблишмент дезавуирует все жесты президента, которые не вписываются в жесткий курс в отношении России», — убеждена Шевцова.
Политолог не сомневается: громкие планы привлечь экспертов и бизнес к восстановлению американско-российского сотрудничества так и останутся планами.
«Процесс российско-американских отношений обычно заканчивается одним и тем же: стороны начинают выяснения — кто кого уважает и почему не уважает. И оказывается, что говорить не о чем, ибо стороны придерживаются разных взглядов даже на то, что считают общим интересом. Можно быть уверенным, что и на этот раз все вернется к ритуалу взаимного подозрения», — подытожила эксперт.
Полный текст блога Лилии Шевцовой читайте в «ФАКТАХ» Россия обречена враждовать с Америкой, истощая свои ресурсы.
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”