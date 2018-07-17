Названы причины серьезной засухи в Крыму

Общество

В Крыму ученые назвали две причины нынешней летней засухи и сокращения растительности. Кроме очевидной причины — прекращения подачи воды из Северо-Крымского канала, свою роль сыграли климатические изменения. Об этом сообщает радио Крым.Реалии.

«Сельское хозяйство Крыма с середины 20-го века было полностью посажено на воду из Северо-Крымского канала. Естественно, когда подача прекратилась, возник кризис», — признает доктор географических наук Дмитрий Николаенко. По его словам, теперь к кризисному состоянию водных проектов добавилась смена климата.

Украинский ученый призывает и крымских, и херсонских аграриев готовиться к тому, что климат в регионе станет менее влажным.

«Юг Украины и северная часть Крыма, безусловно, пострадают от этих перемен климата. То есть количество воды в этих регионах будет уменьшаться. Это природный процесс: не мы его делали, не нам его отменять — это тенденция, к которой надо готовиться», — заключил Николаенко.

Напомним, суптниковые снимки зафиксировали в аннексированном РФ Крыму значительное уменьшение растительности. Есть угроза экологической катастрофы на полуострове.