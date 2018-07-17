- 15:48 Дожди и грозы: синоптик озвучила прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
- 15:47 ЧМ-2018: тренер-стоматолог с труднопроизносимой фамилией подал в отставку
- 15:38 Чтобы выжить: американка неделю пила воду из радиатора автомобиля
- 15:27 Могли пригрозить убийством: раскрыты детали нашумевшей операции силовиков Эрдогана в Украине
- 15:26 Капитан «Реала» и сборной Испании женится
- 15:24 Рецепт любимого летнего напитка от Анне Вески
- 15:17 Затягивание с началом реконструкции Шулявского моста угрожает безопасности киевлян, — Николай Поворозник
- 15:14 «Ответ Путина был смешным»: Порошенко прокомментировал саммит в Хельсинки
- 15:14 Трамп идет по стопам Чемберлена, — Якунов об итогах встречи в Хельсинки
- 15:11 Кличко открыл уникальную лестницу с Пейзажной аллеи на Подол — в урочище Гончары-Кожемяки
Названы причины серьезной засухи в Крыму
В Крыму ученые назвали две причины нынешней летней засухи и сокращения растительности. Кроме очевидной причины — прекращения подачи воды из Северо-Крымского канала, свою роль сыграли климатические изменения. Об этом сообщает радио Крым.Реалии.
«Сельское хозяйство Крыма с середины 20-го века было полностью посажено на воду из Северо-Крымского канала. Естественно, когда подача прекратилась, возник кризис», — признает доктор географических наук Дмитрий Николаенко. По его словам, теперь к кризисному состоянию водных проектов добавилась смена климата.
Украинский ученый призывает и крымских, и херсонских аграриев готовиться к тому, что климат в регионе станет менее влажным.
«Юг Украины и северная часть Крыма, безусловно, пострадают от этих перемен климата. То есть количество воды в этих регионах будет уменьшаться. Это природный процесс: не мы его делали, не нам его отменять — это тенденция, к которой надо готовиться», — заключил Николаенко.
Напомним, суптниковые снимки зафиксировали в аннексированном РФ Крыму значительное уменьшение растительности. Есть угроза экологической катастрофы на полуострове.
влажность:
давление:
ветер:
“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”