Кличко открыл уникальную лестницу с Пейзажной аллеи на Подол — в урочище Гончары-Кожемяки

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко открыл лестницу с Пейзажной аллеи на Подол — в урочище Гончары-Кожемяки, а также часть большого туристического маршрута, который в будущем соединит Пейзажную аллею с аркой Дружбы Народов.

«Я рад сегодня представить обновленную лестницу с Пейзажной аллеи на Подол — до урочища Гончары-Кожемяки. Эта зона отдыха — важный проект. Мы реконструировали не только лестницу. Сегодня мы представляем и часть туристического маршрута в историческом центре города», — сказал Кличко.

Он добавил, что та часть маршрута, которую уже обустроили, начинается от лестницы с Пейзажной аллеи и ведет к Андреевскому спуску и Аллее художников. В будущем этот маршрут будет заканчиваться возле арки Дружбы Народов. После реконструкции второй очереди парка «Владимирская горка» и возведения пешеходного моста между горкой и аркой. Мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы Народов планируют открыть к лету следующего года.

«Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменная лестница, которая была найдена прежде в этом месте, датируется Х веком. Убежден, что эта туристическая зона станет одним из самых любимых мест отдыха для киевлян и гостей столицы», — отметил городской голова.

Последний раз капитальный ремонт лестницы и прилегающей территории происходил полвека назад. В 2016 году было принято решение о реконструкции. Деревянная лестница в урочище Кожемяки находилась в полуразрушенном аварийном состоянии, ее демонтировали. Новая сделана из бетона, однако сами ступеньки по-прежнему деревянные — из износостойкой и влагозащищенный термодревесины.

Лестница, длина которой более 200 метров, состоит из 247 ступенек. Вечером ее подсвечивают — в перилах установили LED-светильники.

На склоне, рядом с лестницей, благоустроили и озеленили территорию. Укрепили склоны, на аллее туристического маршрута построили общественный туалет. Установили также тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллее. Есть зоны доступа к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны, LED-освещение территории.