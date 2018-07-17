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Стало известно об аресте россиянина, убившего украинца на турецком курорте
30-летнего россиянина, до смерти избившего украинца на турецком курорте, взяли под стражу. Сначала гражданина РФ отпустили под залог, но после того, как пострадавший умер, подозреваемого арестовали.
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Как сообщает ТСН, россиянин Андрей Похвальный находится в турецкой тюрьме и ждет суда. Ему грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.
Подтвердилась информация и о том, что в чужой отель россиянин пробрался тайно. Турист из РФ специально пришел к соседям, чтобы посмотреть футбол. Охрана чужака не выгнала, хотя поведение россиянина выходило за рамки правил. После словесной перепалки и нанесении травм украинцу агрессивный гражданин был задержан охраной и передан полиции.
Напомним, жертвой россиянина стал житель Запорожья, накануне приехавший в Аланию на отдых. После семи дней в коме 14 июля украинец скончался.
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“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”