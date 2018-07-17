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Стало известно об аресте россиянина, убившего украинца на турецком курорте

15:10 17 июля 2018   336
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

30-летнего россиянина, до смерти избившего украинца на турецком курорте, взяли под стражу. Сначала гражданина РФ отпустили под залог, но после того, как пострадавший умер, подозреваемого арестовали.

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Как сообщает ТСН, россиянин Андрей Похвальный находится в турецкой тюрьме и ждет суда. Ему грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.

Подтвердилась информация и о том, что в чужой отель россиянин пробрался тайно. Турист из РФ специально пришел к соседям, чтобы посмотреть футбол. Охрана чужака не выгнала, хотя поведение россиянина выходило за рамки правил. После словесной перепалки и нанесении травм украинцу агрессивный гражданин был задержан охраной и передан полиции.

Напомним, жертвой россиянина стал житель Запорожья, накануне приехавший в Аланию на отдых. После семи дней в коме 14 июля украинец скончался.

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